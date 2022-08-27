27 Ağustos 2022 Atv Yayın Akışı
TV Haberleri
27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Gül Masalı
02:50 Zorlu Operasyon
05:05 Sen Anlat Karadeniz
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Gül Masalı
13:00 Seni Gidi Seni
14:50 Büyük Felaket
16:40 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
23:15 Ateş Yağmuru