Üye Girişi
Haberler

27-28 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 Ağustos son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatlarını derlediğimiz haberimizde akaryakıta zam gelecek mi, akaryakıta zam var mı, akaryakıt zammı ne zaman detayları haberimizde. Peki, yakıta zam var mı, ne zaman gelecek?

Benzine, mazota, motorine zam! Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

28.08.2024 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 43,25 TL
  • Motorin TL/lt: 43,17 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 43,17 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 30,99 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 28,22 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Zam Ulaşım Gündem Finans Ekonomi Haberler Son Dakika

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos ulaşım ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı köprüler ücretsiz mi? Beşiktaş Lugano maçını hangi kanal veriyor? (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Lugano Avrupa Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? 30 Ağustos hastane açık mı, 30 Ağustos hastane özel hastaneler alışıyor mu? 27-28 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 28-29 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 30 Ağustos'ta noterler açık mı? 30 Ağustos noterler çalışıyor mu? İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! 28-29 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Konyaaltı, Serik 28-29 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Seyhan, Sarıçam, Ceyhan 28-29 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! Meram, Akşehir, Selçuklu 28-29 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Turnike neden yok? Turnike bitti mi, (Mehmet Ali Erbil) yayından kaldırıldı mı? EBA neden açılmıyor, EBA planlı bakım çalışması ne zaman bitecek, ne zaman güncellenecek? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi! Aliağa, Ödemiş, Urla 28-29 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Şehitkamil, Nizip, İslahiye 28-29 Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Tabii Spor 6 canlı izleme linki var mı? Tabii Spor 6 telefondan TV'den nasıl izlenir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Gemlik, İnegöl, Orhangazi 28-29 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MEB ehliyet e-sınav sorgulama ekranı! 2024 Ehliyet sonucu nasıl öğrenilir? ASKİ Ankara su kesintisi! Polatlı, Sincan, Etimesgut 28-29 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Ağustos Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title