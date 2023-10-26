27-28-29 Ekim İETT ücretsiz mi? Cumhuriyet bayramında İETT 29 Ekim ücretsiz mi? Resmi tatillerde toplu taşıma ücretsiz mi?
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29 Ekim'de toplu ulaşım araçlarını kullanacak olanlar arama motorları aracılığıyla "Cumhuriyet bayramında İETT 29 Ekim ücretsiz mi? Resmi tatillerde toplu taşıma ücretsiz mi? sorularını araştırmaya başladı. Cumhuriyet'in bu yıl 98. yılını kutlayacağız. Peki, 27-28-29 Ekim İETT ücretsiz mi? İşte detaylar…
Resmi tatillerde toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle 29 Ekim'de ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı merak edildi. Peki, 27-28-29 Ekim İETT ücretsiz mi? Cumhuriyet bayramında İETT 29 Ekim ücretsiz mi? İşte detaylar haberimizde...
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızda İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma sistemleri ücretsiz olarak kullanılabilecektir.
İBB Meclisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini onayladı. Karar meclis üyelerinin oybirliğiyle alındı.
Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden karşılanacak.
Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.