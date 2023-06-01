26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı

HABER: CEREN BALA TEKE / KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

26'ncı Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin açılış töreni bugün Ankara'da yapıldı. Festivalde Onur Ödülü alan oyuncu Tilbe Saran "Biz, bugünün kahramanı yarının iradesiyiz. Bu durmadan akar. Biz, adımlarını tarihin akışına uyduran, temelleri çöken emperyalizme vuran, yarını kuranlarız. O duvar, o duvarınız vız gelir bize vız" dedi.

Bu yıl "Daha fazlası artık daha azı değil" temasıyla düzenlenen 26. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin açılış töreni bugün Ankara'da Opera Sahnesi'nde yapıldı.

Festivalin açılış töreninde Onur Ödülü oyuncu Tilbe Saran'a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Asiye Dinçsoy'a, yönetmen, senarist Belmin Söylemez ve kurgucu Selda Taşkın'a, Genç Cadı Ödülü ise oyuncu Öyküsu Özyürek'e verildi. Onur Ödülü alan oyuncu Tilbe Saran, şunları söyledi:

"25 yılı devirip 26'ncıya geçebilen ve bunu Türkiye koşullarında sürdüren bir festival, gönülden teşekkür ediyorum. Bu hepimiz için çok büyük bir başarı. Sağ olun, var olun. Var olmaya devam edin. Çünkü gerçekten eşi bulunmaz bir iş yapıyorsunuz. Umut oluyorsunuz. Şu anda galiba en çok ona ihtiyacımız var. İlk seçimde sonuçları öğrendikten sonra Marmaray'a atlayan, son seçimde müşahit olarak yanımda oturan ve çocuğunu doğurmaktan vazgeçtiğini söyleyen güzelim kızıl saçlı kadına demek istiyorum ki; o duvar, o duvarınız vız gelir bize vız. Bizim kuvvetimizdeki hız ne bir din adamının dumanlı vaadinden ne de bir hülyanın gönül yakışındandır. O yalnız tarihin o durdurulamaz akışındandır. Bize karşı koyanlar, karşı koymuş demektir. Maddede hareketin, yürüyen cemiyetin ezelin kanunlarına, sukut yok hareket var, bugün yarına çıkar ve varın bugünü yıkar. ve bu durmadan akar. Biz, bugünün kahramanı yarının iradesiyiz. Bu durmadan akar. Biz, adımlarını tarihin akışına uyduran, temelleri çöken emperyalizme vuran, yarını kuranlarız. O duvar, o duvarınız vız gelir bize vız."

Festival, 7 Haziran'a kadar devam edecek. Festivalle ilgili detaylı bilgiye fest.ucansupurge.org.tr adresinden ulaşılabilecek.