26 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 26 Temmuz Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Temmuz Salı Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Temmuz Salı günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 26.07.2022 09:00 11:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLOVA, TORUNLU, TORUNLU BARIŞ MAHALLELERİ ÇELEN BLOK, ÇİTAŞ ÇVİ, KISMET KİREMİT, TAYTAN SULAMA KOOPARATİF, TREND GRUP MADENCİLİK, ÖZSERVETTOPRAK, SARDES GIDA, MERSİNDERE MASKİ İÇME SUYU TRAFOSU, DURASILLI AKÖREN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 26.07.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAAĞAÇLI MAHALESİ FABRİKALAR BÖLGESİ TARIMSAL SULAMALAR
- 26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYONALTI MAHALLESİNDEKİ; KISMALI, BOSTANLI, CELALETTİN AŞKIN ÖZEL TRAFOLARI, TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 26.07.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİ
- 26.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM ZAFR MAHALLESİNE BAĞLI 635,637,601,724 SOKAKLAR
- 26.07.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM DİLEK MAHALLESİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAYAT MAH. KILCANLAR MAH. MASKİ KILCANLAR İÇME SUYU ÖZEL TR KILCANLAR GÖLCÜK MEVKİ. MASKİ BAYAT İÇME SUYU ÖZEL TR-2 BAYAT ALANDAMLARI TÜPÜLER DEREBAŞI MEVKİ. ERSİN KENAR ÖZEL TR
- 26.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AVDAN MH TAMAMI,CENKYERİ MH TAMAMI,ÇERKEZ HAMİDİYE MH TAMAMI,HACIYUSUF MH,KOZANLI MH,YEŞİLKENT MH,MASKİ AVDAN ÖZEL TRAFOSU,UYSALLAR UN FABRİKASI ÖZEL TRAFOSU,EGE TURKUAZ ZEYTİN YAĞ GIDA LTD.ŞTİ ÖZEL TRAFOSU,DSİ ÇERKEZHAMİDİYE REGÜLATÖR ÖZEL TRAFOSU,
- 26.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM ZAFER MAHALLESİNE BAĞLI 625,708,14,8, SOKAKLAR VE BELEDİYE CADDESİ
- 26.07.2022 11:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM DOMBAYLI BAHÇELER MEVKİNDE BULUNAN KAMİL TAVAS ÖZEL TRAFOSU
- 26.07.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SANCAKLI İĞDECİK MAHALLESİ
- 26.07.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM BEDESTEN ÇARŞISI VE KAPALI PAZARYERİ
- 26.07.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ATATÜRK MAHALLESİNE BAĞLI 786 SOKAK
- 26.07.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM BARIŞ MAHALLESİNE BAĞLI 968,911,905,915,964 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 27.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ERGENEKON MAHALLESİNİN BİR KISMI İLE KETENCİ SİTESİ, TURGUTLU KAPALI SPOR SALONU, GENÇLİK MERKEZİ, BOLU MANGAL, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ, BAZ İSTASYONU, HASİP EMİN, YUSUF YILDIRIM ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 27.07.2022 09:00 10:30 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAHALLESİNE BAĞLI 256,287,286 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 27.07.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEPENEKLİ, ÇAKMAKLI VE TAŞDİBİ MAHALLELERİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI
- 27.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SARIALİLER MAH. MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR SARIALİLER KALE MAH. KORUBAŞI MAH. MASKİ KORUBAŞI İÇME SUYU ÖZEL TR CONCEPT İNVERSMENT ÖZEL TR MASKİ SARIALİLER İÇME SUYU ÖZEL TR ÇİĞİLLER OKÇULAR MEVKİ. ÇİĞİLLER YASSIALAN MEVKİ. ÇİĞİLLER MAH.
- 27.07.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DUALAR MH,DEVLETHAN MH,BONCUKLU MHVAKIFLI MH,NALDÖKEN MH,AKÇAAVLU MH,URUZLAR MH,MELDA TARIM ÖZEL TRAFOSU,MASKİ URUZLAR İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,ZEKERİYYA ÖZEN - İBRAHİM KEPİR ÖZEL TRAFOSU,MASKİ AKÇAAVLU İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MASKİ SEVİŞLER İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,YUSUF BİLİCİ ÖZEL TRAFOSU,MASKİ DUALAR İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,UZUNAHIR MH,ULARCA MH,KARAÇAM MH,YAYLADALI MH,KAPLAN MH,MENTEŞE MH,TÜRKALİ MH TAMAMI,PİRAHMET MH,ÇATALÇAM MH,KOBAKLAR MH,KİRAZ MH,DUĞLA MH,ÜLKE AYDIN ÖZEL TRAFOSU,MASKİ PİRAHMET İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,MEHMET ÇİVİ ÖZEL TRAFOSU,MENTEŞE KAPLICA (ALİ SAPAN)
- 27.07.2022 10:30 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM KURTULUŞ MAHALLESİNE BAĞLI 220,265,277,281,259,263 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 27.07.2022 13:00 14:30 ARIZA ONARIM BAKIM ŞEHİTLER MAHALLESİNE BAĞLI 149,126,124,113,122 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 27.07.2022 14:30 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM ŞEHİTLER MAHALLESİNE BAĞLI 147,145,102,104 SOKAKLAR VE MAARİF CADDESİ
- 27.07.2022 16:00 17:30 ARIZA ONARIM BAKIM SALİHLİ ADLİYE BİNASI