26 Temmuz Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya'da elektrik kesintisi!

Antalya elektrik kesintisi listesi ve Akdeniz EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (AKDENİZ EDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Temmuz Salı günü Antalya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Antalya'da Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Antalya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Antalya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Antalya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KEPEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,AKSU,MERKEZ ATATÜRK 63,MERKEZ ATATÜRK 64,MERKEZ ATATÜRK MH.,MERKEZ ATATÜRK MH..,MERKEZ ATATÜRK Mah.,MERKEZ CİHADİYE Mah. 61 Sk.,MERKEZ MENDERES MH.,MERKEZ ÇAMKÖY 61 SK.,MERKEZ ÇAMKÖY 65;ANTALYA,KEPEZ,MENDERES MENDERES,MERKEZ MENDERES KANARYA,MERKEZ MENDERES Mah. 13 NOLU Sk.,MERKEZ MENDERES Mah. KANARYA Sk.,MERKEZ MENDERES ŞİMŞEK bölgelerinde 25/07/2022 09:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ODABAŞI 9419,MERKEZ ODABAŞI 9688,MERKEZ ODABAŞI Mah. 9459 Sk.,MERKEZ ODABAŞI Mah. 9467 Sk.,ODABAŞI Mah. 169 ADA 6-7-8 PAR ODABAŞI Mah. 169 ADA 6-7-8 PAR bölgelerinde 25/07/2022 09:30:00 - 25/07/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ BAŞKÖY Mah. HAYAT Sk.,MERKEZ BAŞKÖY Mah. KUZEY Sk.,MERKEZ BAŞKÖY ZEYTİN,MERKEZ KIZILLI HACIALİLER,MERKEZ KIZILLI MANAVLAR,MERKEZ KIZILLI Mah.,MERKEZ KİRİŞÇİLER,MERKEZ KİRİŞÇİLER Mah.,MERKEZ ODABAŞI,MERKEZ ODABAŞI Mah. bölgelerinde 25/07/2022 09:30:00 - 25/07/2022 12:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA ilinde MURATPAŞA ilçesinde 2022-07-25 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ETİLER 861 bölgelerinde 21/07/2022 09:00:00 - 21/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ YENİGÜN 1042,MERKEZ YENİGÜN 1053,MERKEZ YENİGÜN Mah. 1042 Sk.,MERKEZ YENİGÜN Mah. 1051 Sk. bölgelerinde 21/07/2022 09:00:00 - 21/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ YENİGÜN 1048/2,MERKEZ YENİGÜN 1055/1 bölgelerinde 21/07/2022 09:00:00 - 21/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ ETİLER 847,MERKEZ ETİLER 863,MERKEZ ETİLER Mah. 847 Sk.,MERKEZ ETİLER Mah. 863 Sk. bölgelerinde 21/07/2022 09:00:00 - 21/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KAYABAŞI GÖMEÇLER,MERKEZ KAYABAŞI Mah. FARIKBÜKÜ bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OBA Mah. YÜZBAŞIOĞLU Sk.,MERKEZ OBA YÜZBAŞIOĞLU bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ TOSLAK Mah. KIZILCA Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ YAYLALI KARA KOYAK,MERKEZ YAYLALI Mah. KARA KOYAK Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ TOSMUR Mah. SEKMEN Sk.,MERKEZ TOSMUR Mah. İSMAİL ÖZDEMİR Cd,MERKEZ TOSMUR İSMAİL ÖZDEMİR bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OBA MAKİ,MERKEZ OBA Mah. FABRİKA bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ UĞRAK Mah. UĞRAK 2 Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KARGICAK 252.,MERKEZ KARGICAK Mah. 254. Sk.,MERKEZ KARGICAK Mah. 255. Sk.,MERKEZ KARGICAK RIŞVANLI bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. BESLENGİ Sk.,MERKEZ ÇAMLICA Mah. BESLENGİLER bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ YEŞİLÖZ MERKEZ bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ UĞRAK Mah. MERKEZ bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ TOSLAK Mah. KETENLİK bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ SEKİ Mah. KABALAK MEVKİİ bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KARGICAK KADİRLİ,MERKEZ KARGICAK Mah. 153. Sk.,MERKEZ KARGICAK Mah. SONGÜRLER Cd bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KAYABAŞI Mah. ALAKESE Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR 208 NOLU,MERKEZ MAHMUTLAR 214 NOLU,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 209 NOLU Sk.,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 210 NOLU Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KARGICAK 274.,MERKEZ KARGICAK BELEN,MERKEZ KARGICAK Mah. 273. Sk.,MERKEZ KARGICAK Mah. 274. Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ÇAMLICA Mah. LORTLAR Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KARGICAK Mah. YILDIRIMLAR bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ EMİŞBELENİ TÜRKMEN,MERKEZ KONAKLI CÖMERT,MERKEZ KONAKLI Mah. BEYAZIT Cd,MERKEZ KONAKLI Mah. TEFEKLİ KANAL Sk.,MERKEZ KONAKLI ZAMAN,MERKEZ PAYALLAR Mah. KARABAÇAK Cd,MERKEZ TOSLAK DUTLUK,MERKEZ TOSLAK KETENLİK,MERKEZ TOSLAK Mah. KETENLİK Sk.,MERKEZ TOSLAK Mah. SIĞIRCILAR Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ TOSLAK Mah. UÇANCA Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ YEŞİLÖZ Mah. KÖY İÇİ ÇAKIRTAŞ Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ELİKESİK ASAR,MERKEZ ELİKESİK Mah. AKHAN MEVKİİ,MERKEZ ELİKESİK Mah. ASAR Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ EMİŞBELENİ KALE,MERKEZ EMİŞBELENİ KESMEKOYAK ÇIKMAZ,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. KALE Sk.,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. KÜÇÜKTEPE Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OBA 13 bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KAYABAŞI KAYABAŞI bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ HOCALAR Mah. ÇAKIRTAŞ bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ PAYALLAR Mah. KARABAÇAK Cd bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ŞIHLAR KARAKİSE bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ TOSLAK Mah. KÜÇÜKTEPE Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KAYABAŞI ŞEHİTLER bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OBAALACAMİ bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ TÜRKLER CAMİİ,MERKEZ TÜRKLER MEHMET AKİF,MERKEZ TÜRKLER Mah. KIRMUSTAFA Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KONAKLI ARAPLAR bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ OKURCALAR 500.SOKAK,MERKEZ OKURCALAR 501,MERKEZ OKURCALAR Mah. YAVUZ SULTAN SELİM Cd bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ÇAMLICA KADİRLİ bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANTALYA,ALANYA,MERKEZ DEMİRTAŞ Mah. BAHEŞDERE,MERKEZ DEMİRTAŞ Mah. SANCAK Cd,MERKEZ DEMİRTAŞ SANCAK,MERKEZ KONAKLI Mah. 308 Sk. bölgelerinde 25/07/2022 10:00:00 - 25/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ