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26 Şubat okullar tatil mi Ankara?

26 Şubat okullar tatil mi Ankara?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. 26 Şubat okullar tatil mi Ankara?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Ankara ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili yağışlar var. Peki, 26 Şubat okullar tatil mi Ankara?

26 ŞUBAT HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLİ?
ORDU

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba günü 14 ilçede tamamen, diğerlerinde de kısmen okullar tatil edildi.

26 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ ANKARA?

Ankara Valiliği henüz 25 Şubat Salı günü ile ilgili tatil duyurusu yapmadı.

ANKARAHAVA DURUMU

26 Şubat okullar tatil mi Ankara?


METEOROLOJİ UYARDI

Rize ve Artvin ile Ardahan'ın Batısında Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda etkisi azalan kar yağışlarının, bu gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı ve Perşembe (27.02.2025) sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli(10-20 cm) yer yer yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve dolayı, tipi, çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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