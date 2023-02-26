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26 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

26 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

26 Şubat 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 İskoçya Premiership Özetler

01:00 Aktüel Futbol

02:00 Belçika Pro Lig Özetler

02:20 Portekiz Süper Lig Özetler

02:35 Hollanda Eredivisie Özetler

02:55 Avrupa'dan Futbol

03:00 İspanya La Liga Özetler

03:30 İtalya Seri A Özetler

05:00 Belçika Pro Lig Özetler

05:20 Portekiz Süper Lig Özetler

05:35 Hollanda Eredivisie Özetler

05:55 Avrupa'dan Futbol

06:00 İspanya La Liga Özetler

06:30 İtalya Seri A Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İspanya La Liga Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Avrupa'dan Futbol

11:00 Spor Manşet

12:00 Gün Ortası

15:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:00 İspanya La Liga Özetler

17:30 İtalya Seri A Özetler

18:00 Spor Merkezi

19:00 Belçika Pro Lig Özetler

19:20 Portekiz Süper Lig Özetler

19:40 Hollanda Eredivisie Özetler

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

22:00 Spor Bülteni

23:00 İleri Üçlü

Kaynak: InterSinema.com / TV

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