26 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 26 Şubat 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:45 İskoçya Premiership Özetler 01:00 Aktüel Futbol 02:00 Belçika Pro Lig Özetler 02:20 Portekiz Süper Lig Özetler 02:35 Hollanda Eredivisie Özetler 02:55 Avrupa'dan Futbol 03:00 İspanya La Liga Özetler 03:30 İtalya Seri A Özetler 05:00 Belçika Pro Lig Özetler 05:20 Portekiz Süper Lig Özetler 05:35 Hollanda Eredivisie Özetler 05:55 Avrupa'dan Futbol 06:00 İspanya La Liga Özetler 06:30 İtalya Seri A Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 İspanya La Liga Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:55 Avrupa'dan Futbol 11:00 Spor Manşet 12:00 Gün Ortası 15:00 Spor Stüdyosu 16:00 Gündem Futbol 17:00 İspanya La Liga Özetler 17:30 İtalya Seri A Özetler 18:00 Spor Merkezi 19:00 Belçika Pro Lig Özetler 19:20 Portekiz Süper Lig Özetler 19:40 Hollanda Eredivisie Özetler 20:00 Spor Akşamı 21:00 Başlama Vuruşu 22:00 Spor Bülteni 23:00 İleri Üçlü Kaynak: InterSinema.com / TV TV Haberler

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