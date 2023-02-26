26 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Şubat 2023 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 İskoçya Premiership Özetler
01:00 Aktüel Futbol
02:00 Belçika Pro Lig Özetler
02:20 Portekiz Süper Lig Özetler
02:35 Hollanda Eredivisie Özetler
02:55 Avrupa'dan Futbol
03:00 İspanya La Liga Özetler
03:30 İtalya Seri A Özetler
05:00 Belçika Pro Lig Özetler
05:20 Portekiz Süper Lig Özetler
05:35 Hollanda Eredivisie Özetler
05:55 Avrupa'dan Futbol
06:00 İspanya La Liga Özetler
06:30 İtalya Seri A Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İspanya La Liga Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Avrupa'dan Futbol
11:00 Spor Manşet
12:00 Gün Ortası
15:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:00 İspanya La Liga Özetler
17:30 İtalya Seri A Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:00 Belçika Pro Lig Özetler
19:20 Portekiz Süper Lig Özetler
19:40 Hollanda Eredivisie Özetler
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
22:00 Spor Bülteni
23:00 İleri Üçlü