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26 Şubat 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

26 Şubat 2023 Star Yayın Akışı

26 Şubat 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Ömer

03:30 Söz

06:45 Seven Ne Yapmaz

08:15 Söz

11:30 Ömer

13:45 Gecenin Ucunda

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

22:45 Ömer

Kaynak: InterSinema.com / TV

Ömer Star TV Haberler

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