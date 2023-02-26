26 Şubat 2023 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Şubat 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Ömer
03:30 Söz
06:45 Seven Ne Yapmaz
08:15 Söz
11:30 Ömer
13:45 Gecenin Ucunda
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
22:45 Ömer
Kaynak: InterSinema.com / TV