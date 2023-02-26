26 Şubat 2023 Star Yayın Akışı TV Haberleri 26 Şubat 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Ömer 03:30 Söz 06:45 Seven Ne Yapmaz 08:15 Söz 11:30 Ömer 13:45 Gecenin Ucunda 16:00 Çöp Adam 18:15 Star Haber 20:00 Yalı Çapkını 22:45 Ömer Kaynak: InterSinema.com / TV Ömer Star TV Haberler

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