26 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Şubat 2023 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
03:45 Haftanın Golleri
04:00 Trabzonspor - DG Sivasspor
05:45 Haftanın Golleri
06:00 Fenerbahçe - M. Başakşehir
07:45 Haftanın Golleri
08:00 Kasımpaşa - Y. Kayserispor
09:45 Fenerbahçe - Konyaspor
10:15 Beşiktaş - Antalyaspor
11:00 Santra
12:30 Beşiktaş - Ankaragücü
14:00 A. Demirspor - A. Konyaspor
16:00 B. Giresunspor - Ankaragücü
17:45 Haftanın Golleri
18:00 Sanal Direktör
19:00 Beinspired
20:00 Taraftar
21:00 Fenerbahçe - Konyaspor
21:30 Beşiktaş - Antalyaspor
22:15 Süper Lig'in Gol Krallari
22:30 Sanal Direktör
23:30 Haftanın Golleri
23:45 1. Lig Haftanın Golleri