Üç ayların başlaması ile birlikte dini günler merak ediliyor ve Müslümanlar tarafından 26 Ocak kandil mi 2023? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin olarak en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de 26 Ocak Perşembe günü kandil mi, ne kandili? Sorusu oluyor. Peki, 26 Ocak kandil mi 2023? 26 Ocak Perşembe günü kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil takvimi!

26 Ocak kandil mi 2023? Sorusu, Üç ayların başlamasının ardından birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. 2023 Kandil takvimini merak ediyor ve aynı zamanda 26 Ocak kandil mi 2023? Sorusuna yanıt arıyor. İnternet üzerinde yapılan bazı kandil paylaşımları sebebiyle 26 Ocak Perşembe günü kandil mi, ne kandili? Sorusu merak ediliyor. Peki, 26 Ocak kandil mi 2023? 26 Ocak Perşembe günü kandil mi, ne kandili? 2023 Kandil takvimi!

26 OCAK KANDİL Mİ 2023?

Üç ayların 23 Ocak Pazartesi günü başlamasının ardından kandil ise 26 Ocak Perşembe günü idrak edilecektir. Buna göre 26 Ocak Perşembe günü Regaib Kandili olarak bilinmektedir. Üç aylar içerisinde ilk sırada yer alan Regaib Kandili, İslam dini için büyük bir öneme sahiptir. Aşağıda yer alan takvimde 2023 yılındaki diğer kandiller de yer almaktadır.

2023 KANDİL TAKVİMİ

23 Ocak-2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak-2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat-2023 Cuma Mirac Kandili

06 Mart-2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart-2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan-2023 Pazartesi Kadir Gecesi

20 Nisan-2023 Perşembe Arefe

21 Nisan-2023 Cuma Ramazan Bayramı (1. Gün)

22 Nisan -2023 Cumartesi Ramazan Bayramı (2. Gün)

23 Nisan -2023 Pazar Ramazan Bayramı (3. Gün)

27 Haziran-2023 Salı Arefe

28 Haziran -2023 Çarşamba Kurban Bayramı (1. Gün)

29 Haziran -2023 Perşembe Kurban Bayramı (2. Gün)

30 Haziran -2023 Cuma Kurban Bayramı (3. Gün)

01 Temmuz -2023 Cumartesi Kurban Bayramı (4. Gün)

19 Temmuz-2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28 Temmuz -2023 Cuma Aşure Günü