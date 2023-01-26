26 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 26 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Ocak günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintileri!

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İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34658079

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1022., 1027., 1028., FATİH SULTAN MEHMET, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 26/01/2023 09:00:00 - 26/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34662746

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1064. sk bölgelerinde 26/01/2023 09:00:00 - 26/01/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34657264

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah BALABAN DERESİ ÇIKMAZI, SEYHAN, SİMAV, VALİ RECEP YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 26/01/2023 09:00:00 - 26/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34663935

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 545., 546., 564. sk bölgelerinde 26/01/2023 09:00:00 - 26/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34665046

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 37., 38. sk bölgelerinde 26/01/2023 09:00:00 - 26/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34664875

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 203., 204., 206., 210., 211., 215. sk bölgelerinde 26/01/2023 09:00:00 - 26/01/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34664877

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 206., 223., 224., 227. sk bölgelerinde 26/01/2023 10:00:00 - 26/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.