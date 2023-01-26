26 Ocak 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Ocak 2023 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
03:50 Türkiye'nin Seçim Serüveni
05:05 Hayallerinin Peşinde
05:25 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2
14:45 Seksenler
17:30 Ana Haber
18:10 İddiaların Aksine
18:30 Regaib Kandili Özel
20:00 Al Sancak