26 Ocak 2023 Kanal d Yayın Akışı TV Haberleri 26 Ocak 2023 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var? Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Üç Kız Kardeş 02:45 Gelinim Mutfakta 05:00 Kavak Yelleri 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Hayat Şarkısı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Camdaki Kız 23:15 Regaip Kandili Özel Kaynak: InterSinema.com / TV Gelinim Mutfakta Kanal D TV Haberler

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