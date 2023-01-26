26 Ocak 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Ocak 2023 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
02:00 Discovery Golf
02:30 The Minute
02:35 Artistik Buz Pateni
03:30 Tenis: Avustralya Açık
05:00 Tenis: Avustralya Açık
06:30 Snooker: Shoot Out
08:00 Tenis: Avustralya Açık
09:30 Tenis: Avustralya Açık
11:00 Tenis: Avustralya Açık
13:30 Tenis: Avustralya Açık
15:45 Snooker: Shoot Out
20:00 Spirit Of Yachting
20:30 Tenis: Avustralya Açık
21:40 The Minute
21:45 Snooker: Shoot Out