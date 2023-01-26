26 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Ocak 2023 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:30 Bein 1. Lig
03:00 İstatistik Bankası
03:30 Gaziantep FK - DG Sivasspor
05:15 Süper Lig Haftanın Golleri
05:30 C. Alanyaspor - V. Karagümrük
07:15 Süper Lig Haftanın Golleri
07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 A. Konyaspor - Ankaragücü
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Denizlispor - Beşiktaş
14:15 Başakşehir - Konyaspor
14:45 Beşiktaş - Alanyaspor
15:15 Fenerbahçe - Kasımpaşa
16:00 Galatasaray - FTA Antalyaspor
17:45 1. Lig Haftanın Golleri
18:00 Süper Lig Haftası
18:30 İstatistik Bankası
19:00 Gamer
20:00 Kaleci ve Golcü
21:00 Muhabir Masası
22:30 beINspired
23:30 Süper Lig Haftası