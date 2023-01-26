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26 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

26 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

26 Ocak 2023 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:30 Bein 1. Lig

03:00 İstatistik Bankası

03:30 Gaziantep FK - DG Sivasspor

05:15 Süper Lig Haftanın Golleri

05:30 C. Alanyaspor - V. Karagümrük

07:15 Süper Lig Haftanın Golleri

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 A. Konyaspor - Ankaragücü

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Denizlispor - Beşiktaş

14:15 Başakşehir - Konyaspor

14:45 Beşiktaş - Alanyaspor

15:15 Fenerbahçe - Kasımpaşa

16:00 Galatasaray - FTA Antalyaspor

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Haftası

18:30 İstatistik Bankası

19:00 Gamer

20:00 Kaleci ve Golcü

21:00 Muhabir Masası

22:30 beINspired

23:30 Süper Lig Haftası

Kaynak: InterSinema.com / TV

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