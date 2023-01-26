26 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 26 Ocak 2023 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 01:30 Bein 1. Lig 03:00 İstatistik Bankası 03:30 Gaziantep FK - DG Sivasspor 05:15 Süper Lig Haftanın Golleri 05:30 C. Alanyaspor - V. Karagümrük 07:15 Süper Lig Haftanın Golleri 07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 A. Konyaspor - Ankaragücü 10:45 Süper Lig Haftanın Golleri 11:00 beIN Manşet 12:30 Denizlispor - Beşiktaş 14:15 Başakşehir - Konyaspor 14:45 Beşiktaş - Alanyaspor 15:15 Fenerbahçe - Kasımpaşa 16:00 Galatasaray - FTA Antalyaspor 17:45 1. Lig Haftanın Golleri 18:00 Süper Lig Haftası 18:30 İstatistik Bankası 19:00 Gamer 20:00 Kaleci ve Golcü 21:00 Muhabir Masası 22:30 beINspired 23:30 Süper Lig Haftası Kaynak: InterSinema.com / TV Maç Özetleri Beşiktaş beIN TV Haberler

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