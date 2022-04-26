26 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Nisan Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

26.04.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU,MANSUROĞLU MAHALLELERİ,274/5,274/6 SOKAKLAR VE CİVARI,TÜRK TELEKOM

26.04.2022 02:00 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,275/11,247,249/5,249/3 SOKAKLAR VE CİVARI

26.04.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,1844/7,7642,1844/9,1844/10,7625,7626 SOKAKLAR VE CİVARI

26.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,2132/3, 2132/1 SOKAKLAR MAHALLESİ

26.04.2022 09:00 16:50 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÜZELHİSAR MAHALLESİ ÇAMALTI, ÇARŞI, KÜLTÜR, MERKEZ CADDESİ, OLUKLU, ÇEŞME, SEYHAN, TEPE-1 SOKAKLAR VE CİVARLARI

26.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ,274/6,275/1 SOKAKLAR VE CİVARI

26.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADNAN SÜVARİ,ESENYALI,BASIN SİTESİ MAHALLELERİ,İNÖNÜ CADDESİ,175/4-175/3, 108/2,108/25, 108/26,108/27,120,120/1,175/3 SOKAKLAR VE CİVARI

26.04.2022 09:00 10:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ FOÇANIN TAMAMI KOZBEYLİ, GENCELLİ MAHALLELERİ, ALİZE, ÇATLATAN SİTELERİ, DONATKENT, KOZBEYLİ ARITMA, MELİHA BİÇER SİTESİ, FOÇA ATIK SU ARITMA, MENEMEN UĞUR SİTESİ, ÖĞRETMEN EVİ, MELİHA BİÇER SİTESİ TRK.K.K. KAMPI ÖZEL TR, T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - 7. JAN.KOM. LOJMANLARIN ÖZEL TR, DOĞALKENT SİTESİ, ÇELEBİ 2 GES ÖZEL TR, DİDEM GES ÖZEL TR, GÜLAY GES ÖZEL TR, SELİM GES ÖZEL TR, MUZAFFER MANGIR GES ÖZEL TR, KAİNAT GES ÖZEL TR VE CİVARLARI

26.04.2022 09:00 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ YAĞMUR SİTESİ VE CİVARLARI

26.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması 16 EYLÜL MAHALLESI 3301, 3302, 3309, 3310 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

26.04.2022 09:00 13:00 AG Arıza Bakım Onarım CUMHURIYET MAHALLESI 4510, 4525, 4533, 4535 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-166 B KOLU

26.04.2022 09:00 10:00 OG Arıza Bakım Onarım ARMUTLU OVASI ÖREN,YIĞITLER,BAĞYURDU,SARILAR,SINANCILAR,OVACIK,HISARLIK MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARLARI

26.04.2022 09:00 11:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma BELEVI MAH. TORBALI YOLU ÜZERI SULAMA TESISLERI, PEHLIVANOĞLU, ALTINORDU TESISLERI,TURAN YEM,EGE LISANSLI DEPOCULUK, BAŞARI GES, HALIL OLGUN SOĞUK HAVA TESISLERI, TÜRKCELL,VODAFONE VE AVEA BAZ İSTASYONLARI, AY GIDA, AYTEKIN KENTLI VE SIRRI DAYI ÇIFTLIKLERI, VE ÇIFTLIK SULAMA TESISLERI VE DDY GES SANTRALI

26.04.2022 09:00 11:00 OG Arıza Bakım Onarım BÜYÜKKALE MAH.-ALAYLI MAH.-KURŞAK MAH.-GRB SULAMA TRAFOLARI-ÖZEL TRAFOLAR.

26.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması M.F.ÇAKMAK MAH. 4088,4094,4085,4083,4081,4096,4093,4097,4099,4107,4103,4101 SOKAKLARDIR.

26.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması M.F.ÇAKMAK MAH. 4100,4102,4117,4119,4111,4121,4098,4109 SOKAKLARDIR.

26.04.2022 09:10 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÜZELHİSAR MAHALLESİ KÜLTÜR, BALABAN PAŞA, ÇARŞI ,ERBİRDİ, HAMAM, KÖPRÜ-1, TABAKHANE SOKAKLAR VE CİVARLARI

26.04.2022 09:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ GÜLKENT EGE, GAZİLER CADDELERİ, 21, 19, 15 SOKAKLARI VE CİVARLARI

26.04.2022 10:00 16:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇAKMAKLI MAHALLESİ TAMAMI, HACIMEHMET ÇİFLİĞİ, AHMET UFUK, HALİL KÜÇÜK, ROGE İNŞAAT, FERDA DİKMEN, MEHMET AKİF BİLİR, EMRE ERİM, YARASLOVA ÖLEKL, NESLİHAN ÇAKIR, VURAL İLİNGİ, EGE ÇELİK, TURKCELL, SEBAHAT BELTEN, TCDD 3. BÖLGE MÜD. NEMRUT LİMANI ÖZEL TR, ETKİ LİMAN, MEHTAP SİTESİ, ÇAKMAKLI İÇME SUYU, FİLİZ ÇİFTÇİ, İKA OTOYOL, UZMAR DENİZCİLİK VE CİVARLARI

26.04.2022 10:00 15:00 AG Şebeke Bakım Çalışması SALMAN TR-2 B KOLU , SALMAN MAH. DENIZGIREN MEVKII BIR KISMI

26.04.2022 10:00 11:00 OG Arıza Bakım Onarım "ÖDEMIŞ İLÇESI BALABANLI VE KAZANLI MAHALLELERI OVA MEVKII"

26.04.2022 10:00 11:00 OG Arıza Bakım Onarım "TIRE İLÇESI KIZILCAHAVLU VE YIĞENLI MAHALELERI OVA MEVKII"

26.04.2022 11:00 14:00 OG Arıza Bakım Onarım ÇAKABEY MAHALLESI KIZILKAYA MEVKII VE ÇEVRESI

26.04.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,GİRNE BULV.,172,174,176,178 SOKAKLAR VE CİVARI

26.04.2022 14:00 16:00 OG Arıza Bakım Onarım İZSU ÇEŞME ARITMA L-08Ö

26.04.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,1828/6 SOKAK,ORHAN ŞAİK GÖKYAY CADDESİ VE CİVARI

26.04.2022 16:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ FOÇANIN TAMAMI KOZBEYLİ, GENCELLİ MAHALLELERİ, ALİZE, ÇATLATAN SİTELERİ, DONATKENT, KOZBEYLİ ARITMA, MELİHA BİÇER SİTESİ, FOÇA ATIK SU ARITMA, MENEMEN UĞUR SİTESİ, ÖĞRETMEN EVİ, MELİHA BİÇER SİTESİ TRK.K.K. KAMPI ÖZEL TR, T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - 7. JAN.KOM. LOJMANLARIN ÖZEL TR, DOĞALKENT SİTESİ, ÇELEBİ 2 GES ÖZEL TR, DİDEM GES ÖZEL TR, GÜLAY GES ÖZEL TR, SELİM GES ÖZEL TR, MUZAFFER MANGIR GES ÖZEL TR, KAİNAT GES ÖZEL TR VE CİVARLARI

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