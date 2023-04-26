26 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, 26 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölüm kim kazandı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, 26 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölüm kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 26 Nisan 2023'de yayınlanan 1127. Bölümünde Hatice Karabulut, Merve Tekin, Merve Adalı ve Miyase Türker "Güveçte Saklı Köfte" için yarıştılar. Rakiplerinden daha fazla puan alarak günün birincisi olan gelin henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Haftanın üçüncü gününde en yüksek puanı alan gelin henüz açıklanmamıştır. 26 Nisan günü alınan puanlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Hatice Karabulut:

Merve Adalı:

Merve Tekin:

Miyase: