26 Nisan 2022 Haberleri
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26 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
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- HDP'li Ömer Öcalan'a 'Türkiye'nin ömrü uzun değildir' açıklamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı
- Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nden bir acı haber daha! Şehit sayısı 3'e yükseldi
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- Son Dakika: Bakan Koca'dan kafa karışıklığını ortadan kaldıran paylaşım: Okullarda maske mecburiyeti kalktı
- Eski eşini, çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak öldüren cani için müebbet hapis istendi
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