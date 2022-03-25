26 Mayıs hangi burca ait? 26 Mayıs günü doğanlar hangi burç oluyor? Yirmi Altı Mayıs burcu ne? Doğum tarihi 26 Mayıs olanların burcu nedir?

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KAÇ TANE BURÇ VARDIR?

Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.

Burçlar ve Günleri:

Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak

Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat

Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart

Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan

Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs

İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran

Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz

Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos

Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül

Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim

Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım

Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık

26 MAYIS HANGİ BURÇTUR?

26 Mayıs burcu İkizler'dir . 26 Mayıs günü doğanların burcu İkizler burcudur. 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanların burcu İkizler burcudur. Haliyle 26 Mayıs günü doğum günü olanların burcu da İkizler olmaktadır.

26 Mayıs günü burcu : İkizler

İKİZLER BURCU GÜNLERİ NE ZAMAN?

21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasındaki günler İkizler burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar İkizler burcudur:

21 Mayıs günü burcu : İkizler

22 Mayıs günü burcu : İkizler

23 Mayıs günü burcu : İkizler

24 Mayıs günü burcu : İkizler

25 Mayıs günü burcu : İkizler

26 Mayıs günü burcu : İkizler

27 Mayıs günü burcu : İkizler

28 Mayıs günü burcu : İkizler

29 Mayıs günü burcu : İkizler

30 Mayıs günü burcu : İkizler

31 Mayıs günü burcu : İkizler

1 Haziran günü burcu : İkizler

2 Haziran günü burcu : İkizler

3 Haziran günü burcu : İkizler

4 Haziran günü burcu : İkizler

5 Haziran günü burcu : İkizler

6 Haziran günü burcu : İkizler

7 Haziran günü burcu : İkizler

8 Haziran günü burcu : İkizler

9 Haziran günü burcu : İkizler

10 Haziran günü burcu : İkizler

11 Haziran günü burcu : İkizler

12 Haziran günü burcu : İkizler

13 Haziran günü burcu : İkizler

14 Haziran günü burcu : İkizler

15 Haziran günü burcu : İkizler

16 Haziran günü burcu : İkizler

17 Haziran günü burcu : İkizler

18 Haziran günü burcu : İkizler

19 Haziran günü burcu : İkizler

20 Haziran günü burcu : İkizler

21 Haziran günü burcu : İkizler

İKİZLER BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İkizler (Latince'si: Gemini), 21 Mayıs ile 21 Haziran arasında doğanların İkizler takımyıldızının etkisinde olduğuna inanılan burç. İkizler burcunun genel özellikleri ve yıllık yorumları aşağıdaki gibidir.

Zodyak Sembolü : İkizler

Doğum Tarihleri : 21 Mayıs - 21 Haziran

Takımyıldızı : İkizler

Zodyak Elementi : Hava

Zodyak Dörtlüsü : Değişken

Gezegeni : Merkür

Zararlı Konum : Jüpiter

Etkili Gezegeni : Güneş

İKİZLER BURCU YILLIK BURÇ YORUMLARI

Mart'ta hem Mars'ın hem de Satürn'ün geri hareketi başlar. Mars 20 Mayıs'a kadar Terazi burcunda geri harekette olacak.

Mars haritanızın 5. Evinde geri gidecek aşk, çocuklar ve hobilerinizi ilgilendiren alanda. Bu geri gidiş 14 Nisan'a kadar devam edecek. Bu süreçte yalnız olanlar olası başlayacakları yeni ilişkileri biraz problematik olabilir, ilişki bir türlü kendini gösteremeyebilir, ilerlemeyebilir veya ilişkide cinsel anlamda bir takım problemler oluşabilir. Olası diğer bir senaryoda eski sevgilinin peşi sıra ortaya çıkmasıdır, ama unutmamak gerekir ki retro zamanı gelen bir sevgiliye pek güven olmaz ve geldiği gibi gidebilir, adımları dikkatli atmakta yarar var.

Retro dizayn yaratıcı çalışmalar yapmak için harika bir süreçtir, yaratıcılığınız tavan yapabilir. Bu geri gidiş döneminde özellikle ilişkilerinizde korunmaya özen gösterin özellikle sürekli ilişkileri olmayanlar için söylüyorum, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla uğraşabilme ihtimaliniz olduğunu gökyüzü fısıldamakta.

Ve gelelim biraz da çocuklarla ilgili konulara, çocuk sahibi olanlar onların bu süreçte daha sık hasta olduklarına tanık olabilirler veya daha içe kapanmaya başladıklarını görebilirler, çocuklarınız biraz daha sinsice hareket etme eğilimine girebilirler. Diyelim ki çocuk sahibi olmayı karar verdiniz bu tarih aralığında, düşük olma veya hamile kalınmasında zorluklar ortaya çıkabilir.

Yine kumar gibi spekülatif kazanç araçları üzücü sorunlar ortaya çıkarabilir, şansınız bu alanlarda yaver gitmeyebilir, dikkatli olmakta yarar var. Bunun yanı sıra hobileriniz için ayırdığınız vakit daha da artabilir, kısaca daha fazla tembellik yapabilirsiniz. Cinsel yönden libidonuzda düşüş gözlemleyebilirsiniz.

Satürn'de Akrep burcunda geri gitmeye başlayacak

22 Temmuz'a kadar. 6. Evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn; sağlığınız başta olmak üzere günlük işler ve çalışma ortamınızı ilgilendiren konularda etkilerini göstermeye başlayacaktır. Özellikle geçmiş gibi gözüken sağlık sorunları nüks edebilir, bünyeniz her zamankinden daha hassas olabilir. Özellikle bel bölgesi ağrıları meydana gelebilir.

Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz, eğer bir iş veren iseniz ihtiyaçlarınızı yeniden belirleyebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız projelerde gecikmeler, askıya alınmalar olabilir. Günlük yaşamınızı ilgilendiren ihtiyaçlarınızı yeniden gözden geçirme zamanı sizler için. Birlikte çalıştığınız kişi ve kurumlarla ilişkileriniz testten geçebilir.

15 Nisan'da ise Terazi burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma 5. Evinizde gerçekleşecek. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır.

Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz, yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak.

Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler.

29 Nisan'da ise Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Bu tutulma zamanında yakın çevrenizden birine veya bir arkadaşınıza önemli bir yardım ve destekte bulunmanız gerekebilir.

Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. 16 Temmuz'da bolluk, bereket, şans ve talih gezegeni olan Jüpiter Yengeç burcundan çıkıp artık aslan burcuna geçiş yapacak ve bu seyahat tam bir sene sürecek. 3. Evinize giriş yapacak olan Jüpiter sayesinde önümüzde ki 1 sene iletişim, bilgi alışverişi, yakın çevre ile ilişkiler, kardeşlerle ilgili konular, komşularla, eğitimle ilgili konularda türlü fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Birçok seyahat gündeme gelmeye başlayacak ülke içi, orta uzunlukta seyahatler olacaktır bunlar.

Bazılarınız iletişim, yazı, internet, blog, web sitesi..vb kanallar ile adını daha fazla duyurabilecek, yurt dışına açılabilecek. Bazılarınız bir yayıncı ile anlaşıp ilk kitabını bastırabilir. Yeni şeyler öğrenmek bilhassa yabancı dile başlamak için muhteşem bir zaman! Komşularınızla olası sorunların üstesinden çok daha rahat gelebileceksiniz. Bazılarınız, halka ilişkiler, tanıtım, reklam gibi işlerden kazanç elde edebilecekler.

8 Ekim'de ise Koç burcunda ay tutulması meydana gelecek. 11. Evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma, sosyal yaşamınız, arkadaşlarınız, iş ile ilgili finansal kazanımlarınız, hayattan ümit ettikleriniz ve beklentileriniz, başkalarından destek beklediğiniz konular üzerinde etkili olacaktır. Tutulma zamanı hayattan beklediğiniz, ümit ettiğiniz iyi dileklerinizin gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir.

Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Bu dönem hayatınıza size destek sağlayacak yeni kişiler katılabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Yeni gruplar içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

23 Ekim'de ise Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Akrep burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması ile odaklanacağınız konular; Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz.

Gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Tutulma sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu tutulma zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz.

Sağlığınıza extra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. 23 Ekim'de Akrep burcunda güneş tutulması meydana gelecek. "İlişkiler için tamam mı devam mı?" sorusuna yanıt aranacağı zamanlar, önemli hem özel hem de iş ilişkileri kurulabilir. Kötü giden ilişkiler ise tutulmaların desteği ile bitebilirde. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat.

5 Aralık'ta Mars Kova burcuna giriş yapacak ve yıl sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. harekete geçeceğiniz, insiyatif alacağınız ve mücadele edeceğiniz alan iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Planladığınız hedeflere daha hızlı ve konsantre bir şekilde yol alabilirsiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda olası gerginliklere karşı, soğuk kanlılığınızı korumanız sizin açınızdan yararlı olacaktır. İş arayan boğa ve yükselen boğalar belirtilen tarihe kadar gelişmelerle karşılaşabilirler.

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