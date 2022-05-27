26 Mayıs 2022 Haberleri - Haberler

26 Mayıs 2022 Haberleri
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26 Mayıs 2022 Manşet Haberleri.
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- Son dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde vurulan şahsın etkisiz hale getirildiği anlar kamerada
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- 'Laiklik ve Atatürk' çıkışı yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a AK Partili Tayyar'dan tepki: Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?
- Son Dakika: Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 'Üzerimde bomba var' diyen kişi vurularak etkisiz hale getirildi
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- Moody's, Türkiye için 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
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