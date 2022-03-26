26 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İZMİR (Haberler.com) - İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Mart Cumartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:

26.03.2022 00:00 04:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,FORUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ

26.03.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ,421 SOKAK VE CİVARI

26.03.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,273/6 SOKAK VE CİVARI

26.03.2022 08:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKDENİZ MAHALLESİ,İNG BANK

26.03.2022 09:00 12:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ HASAN ÇELEBİ, ADNAN SAYGUN CADDELERİ, HAMDİ ARIKAN SOKAK VE CİVARLARI

26.03.2022 09:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ATATÜRK MAHALLESİ MUSTAFA KONUK CADDESİ, SELÇUK DİRİM, 134 SOKAKLARI VE CİVARLARI

26.03.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ 1015, 1022 SOKAKLARI VE CİVARLARI

26.03.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,HÜRRİYET CADDESİ,853,849,851,847,846,854,857,858,857/1,859,862,861/1, 850,858/1-2-3-4,850/1,852,864,863,852/1,845/1 SOKAKLAR CİVARI

26.03.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANLAR MAHALLESİ,OKUL,1607,1605,1606,1608,1609,1605/1 SOKAKLAR VE CİVARI

26.03.2022 09:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ASARLIK ZEYTİNLİK MAHALLESİ 9005/1, 9003, 9002, 9004, 9005 SOKAKLARI, ÇANAKKALE ASFALTI CADDESİ VE CİVARLARI

26.03.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞİRİNTEPE MAHALLESİ,8413,8414,8413/2, 8414/1 SOKAKLAR VE CİVARI

26.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,283/8-283/7 SOKAKLAR VE CİVARI

26.03.2022 09:00 14:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENI MAH. MEHMET NIĞDE CAD. MENDERES CAD. MESIR, BAHAR, PARK VE 1.YEŞILLIK SOKAKLARI, İLÇE EMNIYET MÜDÜRLÜĞÜ, ORMAN İŞLETME ŞEFLIĞI, KIRAZ ORTAOKULU, KIRAZ ÇOK PROGRAMLI LISESI, NEDIROĞLU MANDIRA, İSTIKLAL MAH. SABIT ARLI CAD. KÖPRÜBAŞI, ÇOLAK İBRAHIM, HOCA İBRAHIM EFENDI CADDELERI, ŞERBETÇI MEVKII, ALTINTARLA MEVKII, YENIGÜN, YUNUS EMRE, PAPATYA, SARMAŞIK, ALABIÇAK, HOCA AHMET YESEVI, HACI MAHMUT ÇIKMAZI, DERIN, ALTIN, GÜMÜŞ, HASTANE, MEVLANA, ARIKBAŞI, PATLANGIÇ, LALE, GÜNEŞ VE GÜL SOKAKLAR VE CIVARLARI.

26.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ZAFER MAH. KARAASLAN OĞLU SOKAK VE ÇEVRESI

26.03.2022 09:00 17:00 AG Arıza Bakım Onarım ZAFER MAH. ŞHT. ERDAL BODUR CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-118

26.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YENICEKÖY-KUVVELI-TÜRKMEN MAHALLELERI KISMEN

26.03.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması KARAKUYU MAH.M KEMAL ATATÜRK ,FATIH,MIMAR SINAN CADDELERI.SULTAN KUYUSU,ARDIÇ,ÇAMLIK,YELDEĞIRMENI,BATTAL ,KESTANECI FATMA VE KIRÇIÇEĞI SOKAKLAR VE CIVARI

26.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İÇMELER MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜ İLE YAĞCILAR DEMIRCILI MAHALLELERININ TAMAMIDIR

26.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma KUŞÇULAR MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR TR-322

26.03.2022 09:30 12:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ HASAN ÇELEBİ CADDESİ, SEMİYE SİTESİ, SAKA, ÇAĞATAYHAN, CEM SULTAN SOKAKLARI VE CİVARLARI

26.03.2022 09:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1803/2,1819/3,CENGİZ KOCATOROS,1821/1 SOKAKLAR VE CİVARI

26.03.2022 09:30 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ASARLIK IRMAK MAHALLESİ 9527, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 552 SOKAKLARI VE CİVARLARI

26.03.2022 10:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞARASI HACIVELİ MAHALLESİ SER PLASTİK, MEHMET EROL, RAKİF ALBAŞ, BELEDİYE TAHIL KURUTMA, DSI SU POMPA, KETENCİ TEKSTİL, CAD MÜH, DESOVA, 440 SOKAKLARI VE CİVARLARI

26.03.2022 10:00 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ASARLIK YEŞİLPINAR MAHALLESİ 9306, 9302, 9308, 9307, 9310, 9311 SOKAKLARI, ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ VE CİVARLARI

26.03.2022 10:00 12:00 OG Arıza Bakım Onarım KEMALPAŞA MAH. KASIMPAŞA MAH.

26.03.2022 11:00 15:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SALİMBEY MAHALLESİ 10. SOKAK VE CİVARLARI

26.03.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3020/1,3020,3009 SOKAKLAR VE CİVARI

26.03.2022 13:00 14:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ÇATALCA MH. DEREKÖY MH. YENIKÖY MH. KUYUCAK MH.

26.03.2022 13:30 17:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TURABEY MAHALLESİ ÜÇKEMER CADDESİ, BARIŞ SOKAK, 2.GÖÇMEN SOKAK VE CİVARLARI

26.03.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1813,1814 - CENGİZ KOCATOROS,1813/4 SOKAKLAR VE CİVARI

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