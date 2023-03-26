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26 Mart 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

26 Mart 2023 Star Yayın Akışı

26 Mart 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:45 Ömer

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Söz

06:30 Çöp Adam

09:45 Meltem Demir ile Hanımeli

10:40 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yüz Yıllık Mucize

Kaynak: InterSinema.com / TV

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