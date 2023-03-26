26 Mart 2023 Kanal d Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Mart 2023 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Yargı
02:45 Aşk ve Umut
03:30 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
06:30 Güneşi Beklerken
08:30 Asi
10:30 Kraliçe
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Veda Mektubu
16:00 Camdaki Kız
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı