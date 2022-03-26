26 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:05 Dizi

03:50 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

05:45 Kalk Gidelim

08:50 Dinozor Adası

10:40 Tozkoparan İskender

12:10 Dizi

15:35 Dizi

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

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