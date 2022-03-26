26 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:10 İtalya Serie A Goller

00:20 Spor Toto Süper Lig Goller

00:30 Avrupa'dan Futbol

00:45 Milli Maç Özel

02:00 Portekiz - Türkiye

03:45 Milli Maç Özel

05:00 FIFA Magazin

05:45 İngiltere Premier Lig Özetler

06:00 Spor Toto Süper Lig Goller

06:10 Jordan Etkisi

06:45 Spor Atlası

06:55 Spor Takvimi

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler

09:40 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler

09:55 Efsanelerin İzinde

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

12:55 Spor Toto - Fenerbahçe HDI Sigorta

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Atlası

19:55 Spor Takvimi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

23:00 İleri Üçlü

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