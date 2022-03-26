26 Mart 2022 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:45 Maskeli Beşler Kıbrıs

03:30 En Hamarat Benim

06:00 Zümrüdüanka

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Evlilik Hakkında Her Şey

15:45 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gurbetçi Şaban

22:00 Mahkum

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