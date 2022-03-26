26 Mart 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
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26 Mart 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 A. Demirspor - M. Başakşehir
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 V. Karagümrük - Y. Kayserispor
03:45 1. Lig Haftanın Golleri
04:00 Süper Lig Maç Özetleri
05:00 Futbolun Şehirleri
06:00 Bi'de Bana Sor
07:00 Yeni Gün
09:00 V. Karagümrük - Y. Kayserispor
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Ankaragücü - Denizlispor
14:00 Süper Lig Haftası
14:30 Farklı Açı
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 Göztepe - A. Alanyaspor
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Süper Lig Haftası
19:30 Farklı Açı
20:00 Taraftar
21:00 Arsene Wenger Özel
22:00 Futbolun Şehirleri
23:00 Trabzonspor - Beşiktaş
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022