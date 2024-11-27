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26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı?

26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı?
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26 Kasım Salı gününe ait reyting sonuçları belli oldu. Televizyon dünyasının nabzını tutan reyting sonuçları, hangi programın veya dizinin ne kadar izlendiğini gösteriyor. Bu sonuçlar, yayınlanan programların izleyici kitlesi ve popülerliğini belirleyerek, yayıncı kuruluşların gelecek programlarına yön veriyor. Peki, 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı? İşte detaylar!

26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? 26 Kasım Salı reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı ekranlara damga vuran diziler ve programlar reyting mücadelesinde kıyasıya yarıştı. Özellikle sevilen dizilerin ve güçlü haber bültenlerinin izlenme oranları merak ediliyor. Televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan diziler, haber bültenleri ve yarışma programları arasındaki rekabet yine dikkat çekiciydi. Peki, 26 Kasım reyting sonuçlarında hangi program zirveye yerleşti? İşte total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamaları!

26 KASIM 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

26 Kasım 2024 tarihine ait Total reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı?

26 KASIM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

26 Kasım 2024 tarihine ait AB reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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