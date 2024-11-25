26 Kasım okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü okullar tatil edilecek mi?

26 Kasım okullar tatil mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, valiliklerden yapılacak açıklamayı bekliyor. Hava koşullarının etkili olduğu birçok ilde, valiliklerden yapılacak resmi açıklamalar heyecanla bekleniyor. Özellikle kış aylarının kendini hissettirdiği bu dönemde, kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava şartları, eğitim-öğretim faaliyetlerini doğrudan etkileyebiliyor. 26 Kasım Salı günü için valiliklerden yapılacak açıklamalar, eğitim sürecini planlamak açısından önem taşıyor. Peki, 26 Kasım okullar tatil mi? Okullar yarın tatil edilecek mi? Detaylar haberimizde...

26 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle 26 Kasım Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Erzincan'da da etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan'da eğitim ve öğretime yarın da 1 gün süreyle ara verilecek. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.

ERZURUM HAVA DURUMU

Erzurum, Tunceli ile Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1838 mahalle ile köy yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı kırsaldaki 1133 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.