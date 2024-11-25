26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da hava nasıl olacak? 26 Kasım tarihi için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, 26 Kasım Pazartesi günü Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Bölge genelinde hava koşullarının zorlu geçmesi bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Özellikle bölgenin batısında hafif şekilde başlayacak olan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırabilir. Bölge genelinin gün boyunca aralıklı olarak kar yağışlı geçmesi beklenirken, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması önemle vurgulanıyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;