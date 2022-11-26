26 Kasım 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Kasım 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
02:45 Teşkilat
05:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
05:50 Hayallerinin Peşinde
06:10 Kalk Gidelim
10:00 Hayallerinin Peşinde
10:55 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
13:00 Tunus - Avustralya
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 Polonya - Suudi Arabistan
18:00 Ana Haber
19:00 Fransa - Danimarka
21:00 Kupa Saati
22:00 Arjantin - Meksika