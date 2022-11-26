26 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 26 Kasım 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Kupa Saati 01:00 Dünya Kupası Özetler 02:00 Hollanda - Ekvador 03:45 Dünya Kupası Özetler 04:15 Katar - Senegal 06:00 Kupa Saati 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İngiltere - Amerika Birleşik Devletleri 08:45 Dünya Kupası Özetler 09:20 Orhan Ayhan'la 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:30 Spor Bülteni 13:25 Tuzlaspor - Yeni Malatyaspor 15:30 Kupa Günlüğü 15:55 Dyorex Boluspor - Sakaryaspor 18:00 Kupa Günlüğü 18:55 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor 22:00 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com / TV Orhan Ayhan Spor Trt TV Haberler

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