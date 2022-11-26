26 Kasım 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Kasım 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Saati
01:00 Dünya Kupası Özetler
02:00 Hollanda - Ekvador
03:45 Dünya Kupası Özetler
04:15 Katar - Senegal
06:00 Kupa Saati
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İngiltere - Amerika Birleşik Devletleri
08:45 Dünya Kupası Özetler
09:20 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor - Yeni Malatyaspor
15:30 Kupa Günlüğü
15:55 Dyorex Boluspor - Sakaryaspor
18:00 Kupa Günlüğü
18:55 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
22:00 Aktüel Futbol