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26 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

26 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

26 Kasım 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Spor Gecesi

01:00 Beşiktaş - M. Başakşehir

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 C. Alanyaspor - Ankaragücü

04:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:00 Spor Gecesi

06:00 A. Konyaspor - A. Hatayspor

07:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Süper Hikayem

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 10 Gol 10 Hikaye

12:30 Galatasaray - Trabzonspor

14:00 Y.kayserispor-fta Antalyaspor

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Kasimpaşa - Galatasaray

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 A. Demirspor - Trabzonspor

19:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

20:00 Süper Lig Maç Özetleri

21:00 Dünyanın Kupası

22:00 Süper Hikayem

23:00 Sporun Mabetleri

23:30 Süper Lig Haftanın Golleri

23:45 1 Yıldız 10 Gol

Kaynak: InterSinema.com / TV

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