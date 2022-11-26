26 Kasım 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Kasım 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Gecesi
01:00 Beşiktaş - M. Başakşehir
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 C. Alanyaspor - Ankaragücü
04:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:00 Spor Gecesi
06:00 A. Konyaspor - A. Hatayspor
07:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Süper Hikayem
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 10 Gol 10 Hikaye
12:30 Galatasaray - Trabzonspor
14:00 Y.kayserispor-fta Antalyaspor
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Kasimpaşa - Galatasaray
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 A. Demirspor - Trabzonspor
19:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
20:00 Süper Lig Maç Özetleri
21:00 Dünyanın Kupası
22:00 Süper Hikayem
23:00 Sporun Mabetleri
23:30 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 1 Yıldız 10 Gol
Sizce sokak hayvanları toplatılmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) November 25, 2022