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26 haziran sağlık ocakları açık mı? Pazartesi günü sağlık ocakları açık mı?

26 haziran sağlık ocakları açık mı? Pazartesi günü sağlık ocakları açık mı?

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Kurban Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar 26 haziran sağlık ocakları açık mı? Pazartesi günü sağlık ocakları açık mı? sorularını araştırıyor. Bankalar, noterler ve adliyelerin durumu da merak ediliyor. İşte detaylar...

26 haziran sağlık ocakları açık mı? Pazartesi günü sağlık ocakları açık mı? soruları araştırılıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kalmasıyla beraber vatandaşların gündeminde 26 haziran sağlık ocakları açık mı? Pazartesi günü sağlık ocakları açık mı? soruları yer aldı.

27 HAZİRAN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Bayram günlerinde sağlık ocakları hizmet veremeyecek. Sağlık ocaklarında muayene veya aşı randevusu işlemleri bayram sonrası için gerçekleştirilecek. Hastaneler, Ramazan Bayramı boyunca kapalı olacak ancak acil bölümleri hasta kabulü yapacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Kurban Bayramı Sağlık Ocağı Gündem Yaşam Haberler

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