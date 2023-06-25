26 Haziran resmi tatil mi? Pazartesi resmi tatil mi?

26 Haziran resmi tatil mi ve 26 Haziran tatil mi, işyerleri kapalı mı sorular gündeme geliyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala tatil günleri sıklıkla araştırılıyor. 28 Mayıs 2023 Pazartesi günü resmi tatil olacak mı ve 26 Haziran günü tatil mi merak ediliyor. Peki, 26 Haziran 2023 resmi tatil mi? Pazartesi günü resmi tatil mi?

26 Haziran Pazartesi günü tatil mi ve Pazartesi resmi tatil mi soruları sıklıkla araştırılıyor. 28 Mayıs 2023 Pazartesi günü resmi tatil olacak ve 26 Haziran günü tatil mi merak ediliyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala tatil günleri hangi güne denk geldiği sıklıkla araştırılıyor.26 Haziran 2023 resmi tatil mi? 26 Haziran tatil mi, okullar kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

26 HAZİRAN 2023 RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil sadece memurları kapsamaktadır. 26 Haziran 2023 Pazartesi günü bazı özel kurumlar için tatil değildir.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ