26 Haziran resmi tatil mi? Pazartesi resmi tatil mi?
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26 Haziran resmi tatil mi ve 26 Haziran tatil mi, işyerleri kapalı mı sorular gündeme geliyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala tatil günleri sıklıkla araştırılıyor. 28 Mayıs 2023 Pazartesi günü resmi tatil olacak mı ve 26 Haziran günü tatil mi merak ediliyor. Peki, 26 Haziran 2023 resmi tatil mi? Pazartesi günü resmi tatil mi?
26 Haziran Pazartesi günü tatil mi ve Pazartesi resmi tatil mi soruları sıklıkla araştırılıyor. 28 Mayıs 2023 Pazartesi günü resmi tatil olacak ve 26 Haziran günü tatil mi merak ediliyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala tatil günleri hangi güne denk geldiği sıklıkla araştırılıyor.26 Haziran 2023 resmi tatil mi? 26 Haziran tatil mi, okullar kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…
Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük resmi tatil sadece memurları kapsamaktadır. 26 Haziran 2023 Pazartesi günü bazı özel kurumlar için tatil değildir.
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
- Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
- Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
- Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
- Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
- Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
- Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
- Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
- Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar