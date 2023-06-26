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26 Haziran Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ezgi Hanım kaç puan aldı?

26 Haziran Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ezgi Hanım kaç puan aldı?

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TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 26 Haziran Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 26 Haziran Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 26 HAZİRAN BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (26 Haziran Pazartesi) Ezgi Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Ezgi Hanım'ın evine konuk olacak. Ezgi Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

  • 1. gün yarışmacısı : Ezgi Hanım
  • 2. gün yarışmacısı : Seyhan Hanım
  • 3. gün yarışmacısı : -
  • 4. gün yarışmacısı : -
  • 5. gün yarışmacısı : -

26 Haziran Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ezgi Hanım kaç puan aldı?

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

  • Seyhan Hanım'ın Ezgi Hanım'a verdiği puan : 7 puan
  • Tolgacan Bey'in Ezgi Hanım'a verdiği puan : 5 puan
  • Murat Bey'in Ezgi Hanım'a verdiği puan : 5 puan
  • Figen Hanım'ın Ezgi Hanım'a verdiği puan : 6 puan

Ezgi Hanım'ın yarışmacılardan aldığı toplam puan : 23 puan

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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