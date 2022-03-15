26 Haziran hangi burç? 26 Haziran günü doğanların burcu nedir? 26 Haziran hangi burç kadını ve erkeği?
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Kişinin doğduğu tarih hayatını nasıl yaşayacağı ne gibi kişilik özellikleri olacağını belirlemektedir. Doğduğu tarihteki burcu kişinin yaşamını yönlendirmede önemli bir etkendir. Bu nedenle vatandaşlar doğum tarihine göre hangi burç olduğunu merak etmektedir. Peki 26 Haziran hangi burç? 26 Haziran günü doğanların burcu nedir?
Astrolojide (gökbiliminde) toplamda 12 burç vardır. Doğduğumuz günde gökyüzündeki yıldızların şekli ve yerleşimi hayatımızı etkilemektedir. Burçlar birer aylık bölümlere ayrılmıştır ve bu yüzden her günün burcu farklıdır. 26 Haziran günü doğanlar hangi burç olduğunu merak etmekte. Peki, 26 Haziran hangi burca denk gelmekte? 26 Haziran doğumluların burcu nedir?
Bir yılda toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Yengeç, Boğa, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.
Burçlar ve Günleri:
Oğlak burcu : 22 Aralık - 20 Ocak
Kova burcu : 21 Ocak - 19 Şubat
Balık burcu : 20 Şubat - 20 Mart
Koç burcu : 21 Mart - 20 Nisan
Boğa burcu : 21 Nisan - 20 Mayıs
İkizler burcu : 21 Mayıs - 21 Haziran
Yengeç burcu : 22 Haziran - 22 Temmuz
Aslan burcu : 23 Temmuz - 22 Ağustos
Başak burcu : 23 Ağustos - 23 Eylül
Terazi burcu : 23 Eylül - 23 Ekim
Akrep burcu : 23 Ekim - 22 Kasım
Yay burcu : 22 Kasım - 21 Aralık
26 Haziranın burcu Yengeçtir. 26 Haziran günü doğanların burcu Yengeç burcudur. 22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğanların burcu Yengeç burcudur. Bu bakımdan 26 Haziran günü doğum günü olanların burcu da Yengeç olmaktadır.
26 Haziran günü burcu : Yengeç
22 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğanların burcu Yengeç burcudur. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Yengeç burcudur:
22 Haziran günü burcu : Yengeç
23 Haziran günü burcu : Yengeç
24 Haziran günü burcu : Yengeç
25 Haziran günü burcu : Yengeç
26 Haziran günü burcu : Yengeç
27 Haziran günü burcu : Yengeç
28 Haziran günü burcu : Yengeç
29 Haziran günü burcu : Yengeç
30 Haziran günü burcu : Yengeç
1 Temmuz günü burcu: Yengeç
2 Temmuz günü burcu: Yengeç
3 Temmuz günü burcu: Yengeç
4 Temmuz günü burcu: Yengeç
5 Temmuz günü burcu: Yengeç
6 Temmuz günü burcu: Yengeç
7 Temmuz günü burcu: Yengeç
8 Temmuz günü burcu: Yengeç
9 Temmuz günü burcu: Yengeç
10 Temmuz günü burcu: Yengeç
11 Temmuz günü burcu: Yengeç
12 Temmuz günü burcu: Yengeç
13 Temmuz günü burcu: Yengeç
14 Temmuz günü burcu: Yengeç
15 Temmuz günü burcu: Yengeç
16 Temmuz günü burcu: Yengeç
17 Temmuz günü burcu: Yengeç
18 Temmuz günü burcu: Yengeç
19 Temmuz günü burcu: Yengeç
20 Temmuz günü burcu: Yengeç
21 Temmuz günü burcu: Yengeç
22 Temmuz günü burcu: Yengeç
Yengeç, yerküreden bakıldığında, Yengeç takımyıldızı; Başak, Aslan, İkizler, Küçük köpek, Sextant ve Su yılanı takım yıldızları arasında yer alır. Yengeç'in içinde bulunan yıldızlardan en çok bilineni "Asellus Australlis"tir, bu yıldız 2007 yılına yaklaşık 136 ışık yılı uzaklıktadır. Bulutsuz küme halinde bulunan "Praesepe" yerküreye en yakın olanıdır. Yengeç burcu olan insanlar,gücünü Ay'dan alır. Ay'ın dolunay halinde olduğu zaman en güçlü oldukları zamandır.
Marcus Manilius'un astrolojinin esaslarını kaleme aldığı beş ciltlik Astronomica adlı eserde Yengeç burcunun özellikleri şu şekilde yer almaktadır:
Herkesin gördüğü ama kendisi istemezse kimsenin ulaşamadığı bir kadın misali ortalıkta dolanan "talih" bu burcun insanını pek sever. Hububat fiyatlarını gözlemler. Bir bölgeden ucuza alır bir başka bölgede pahalıya satar. Böylece birbirini pek tanımayan bölgeleri ticaretle birbirlerine bağlamış olur. Güneşin altında zenginliğine zenginlik katacak malları arar durur, bunun ödüllü de çarçabuk alır. Doğuştan zekidir, kavgayı sevmez ama çıkarı söz konusu olduğunda savaşı bile göze alır. Daha fazla kazanç elde edebilmek için seve seve Jüpiter'e yakardığı saatleri artırabilir.