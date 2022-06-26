26 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı 26 Haziran 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 İsrail - İngiltere 03:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme 04:00 Spor Artı 05:00 FIFA Magazin 05:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Gündem Futbol Transfer 08:55 Spor Takvimi 09:00 Spor Sabahı 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 13:00 Spor Stüdyosu 15:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 17:15 Spor Bülteni 18:00 Spor Haftasonu 20:00 Spor Bülteni 20:30 Futbol Gecesi 21:55 Yunanistan - Türkiye InterSinema.com / TV England İsrail Trt TV Haberler

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