26 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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26 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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26 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

26 Haziran 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İsrail - İngiltere

03:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme

04:00 Spor Artı

05:00 FIFA Magazin

05:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Gündem Futbol Transfer

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Sabahı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası

13:00 Spor Stüdyosu

15:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası

17:15 Spor Bülteni

18:00 Spor Haftasonu

20:00 Spor Bülteni

20:30 Futbol Gecesi

21:55 Yunanistan - Türkiye

InterSinema.com / TV

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