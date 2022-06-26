26 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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26 Haziran 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İsrail - İngiltere
03:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme
04:00 Spor Artı
05:00 FIFA Magazin
05:25 2021 - 2022 Sezonu Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Gündem Futbol Transfer
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası
13:00 Spor Stüdyosu
15:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası
17:15 Spor Bülteni
18:00 Spor Haftasonu
20:00 Spor Bülteni
20:30 Futbol Gecesi
21:55 Yunanistan - Türkiye
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