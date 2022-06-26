26 Haziran 2022 Eurosport Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
- Güncelleme:
- Güncelleme:
26 Haziran 2022 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Touring Car Racing
01:30 Binicilik
02:30 Bisiklet
04:00 Touring Car Racing
05:00 Cycling Show
05:30 Bisiklet
06:30 Bisiklet
08:00 Discovery Golf
08:30 Bisiklet
09:30 Bisiklet
10:30 Hall Of Fame: Tokyo 2020
11:30 Kano Slalom Dünya Kupası
12:30 Kano Slalom Dünya Kupası
13:45 Bisiklet
15:15 Bisiklet
18:00 Kano Slalom Dünya Kupası
18:45 The Power Of Sport
19:00 Haberler
19:05 Touring Car Racing
20:00 Tırmanış Dünya Kupası
21:50 Haberler
21:55 The Minute
22:00 Bisiklet
23:00 Bisiklet
InterSinema.com / TV