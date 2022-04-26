(26. Gece Namazı) Ramazan ayının 26. gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz ve tarifi nedir? Ramazan'ın 26. gecesi namazı ve kılınışı!

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar teravih namazından sonra kılınabilecek nafile namazlar nelerdir merak ediyor. Sizlere 26. gece nafile namazını ve tarifini paylaşacağız. Peki, Ramazan ayının 26. gecesi teravih ve vitirden sonra hangi namaz kılınır? Ramazan'ın yirmi altıncı gecesi teravihten sonra kılınacak olan namaz hangisidir?

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GECESİ?

Bugün 26 Nisan Salı'yı 27 Nisan Çarşamba'ya bağlayan gece Ramazan ayının 26. gecesidir. 26. gece namazı ve tarifi aşağıda verilmiştir.

RAMAZAN AYININ 26. GECESİ NAMAZI (TERAVİHTEN SONRA KILINACAK NAMAZ)

- Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 1 kere Zilzâl, 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nas sureleri okuyarak 10 rekat kılan kişi bir sene oruç tutmuş sevabına nail olup duası kabul olur.

(Kaynak : Eyyub ibnü' Abdillah, Fezailüş-şühur, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi)

Nafile Namazın Kısaca Tarifi:

Namaz 10 rekat olacak. Okunacaklar şöyle:

1. rekatta : 1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 2. rekatta : 1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 3. rekatta : 1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 4. rekatta : 1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 5. rekatta : 1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 6. rekatta : 1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 7. rekatta : 1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 8. rekatta : 1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 9. rekatta : 1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur. 10. rekatta : 1 Fatiha + 1 Zilzâl + 3 İhlas + 2 Felak + 2 Nas Sureleri okunur.

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