26 Eylül Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Bey kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 26 Eylül Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 26 Eylül Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE!

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 26 EYLÜL BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (26 Eylül Pazartesi) Süleyman Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Süleyman Bey'in evine konuk olacak. Süleyman Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Süleyman Bey

2. gün yarışmacısı : Melek Hanım

3. gün yarışmacısı : Reşat Bey

4. gün yarışmacısı : Tuğba Hanım

5. gün yarışmacısı : Muratcan Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Melek Hanım'ın Süleyman Bey'e verdiği puan : -

- Reşat Bey'in Süleyman Bey'e verdiği puan : -

- Tuğba Hanım'ın Süleyman Bey'e verdiği puan : -

- Muratcan Bey'in Süleyman Bey'e verdiği puan : -