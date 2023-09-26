26 Eylül MasterChef takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? MasterChef bugün kazananı kim?

Masterchef 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 26 Eylül dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bugünkü mücadeleyi kim kazandı merak edildi. Peki, Masterchef 26 Eylül takım oyununu hangi takım kazandı? Masterchef dokunulmazlığı kimler kazandı? İşte detaylar...

Masterchef haftanın son dokunulmazlığını kim kazandı, açıklandı mı? MasterChef mavi takım mı kazandı? MasterChef kırmızı takım mı kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi isimler kazandı? günün merak edilen konuları arasında geliyor.

MASTERCHEF GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'ye vedan eden yarışmacı Sefa oldu.

Sefa, 'Psikolojimi toparlayamamışım. Ben bu mesleği bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim. Beni daha çok göreceksiniz. Gastronomi sektöründe Dünyanın da Türkiye'nin de benden kurtuluşu yok. ' ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF 25 Eylül MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Dün kaptanlık oyunu sonunda Mavi Takım kaptanı Tahsin oldu.

Mavi Takım: Tahsin (K), Sergen, Metin, Barbaros, Araz, Azize, Barış, Tanya, Batuhan, Alican, Esra

Kırmızı Takım: Eren, Hasan, Kıvanç, Dilara, Tolga, Esra, Cemre, Uğur, Kerem

26 Eylül MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Eylül MasterChef takım oyunu henüz sona ermedi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyunu henüz sona ermedi.

11. Hafta

1.eleme adayı: Açıklanmadı

2. eleme adayı: Açıklanmadı

MASTERCHEF 2023 ANA KADRODA KİMLER VAR?

• Azize

• Suna

• Eda

• Batuhan

• Hasan

• Sefa

• Tanya

• Esra

• Eray

• Barbaros

• Sergen

• Barış

• Tahsin

• Dilara

• Kıvanç