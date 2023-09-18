Mevlid Kandili ne zaman ve 26 Eylül Kandil mi soruları merak ediliyor. Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor soruları araştırılıyor. Peki, 26 Eylül Kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

26 Eylül Kandil mi ve Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor sorularına yanıt aranıyor. İslami takvimin Ay temelli, miladi takvimin ise Güneş temelli olmasından dolayı, miladi takvimde Mevlid günleri her yıl farklı zamanlara denk gelir. 26 Eylül Kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizdedir…

26 EYLÜL KANDİL Mİ?

Bu yıl Mevlid Kandili 26 Eylül 2023 Salı gününe denk geliyor.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?



Mevlid Kandili, 26 Eylül Salı günüdür. Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Anadolu'da Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve geceler, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir Gecesi'nden başka kandil gecesi, Kur'an'da yer almaz.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Mevlid Kandili her sene farklı zamanlara denk gelir. Ayrıca ülkeden ülkeye farklı İslami ay başladığında sabitleme metodu kullanılır. Bu yıl Mevlid Kandili 26 Eylül 2023 Salı günüdür.

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