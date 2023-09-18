26 Eylül Kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Mevlid Kandili ne zaman ve 26 Eylül Kandil mi soruları merak ediliyor. Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili, İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor soruları araştırılıyor. Peki, 26 Eylül Kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
26 Eylül Kandil mi ve Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor sorularına yanıt aranıyor. İslami takvimin Ay temelli, miladi takvimin ise Güneş temelli olmasından dolayı, miladi takvimde Mevlid günleri her yıl farklı zamanlara denk gelir. 26 Eylül Kandil mi? Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizdedir…
Bu yıl Mevlid Kandili 26 Eylül 2023 Salı gününe denk geliyor.
Mevlid Kandili, 26 Eylül Salı günüdür. Kandil geceleri, İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp hicri 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Anadolu'da Osmanlı Devleti Padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve geceler, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir Gecesi'nden başka kandil gecesi, Kur'an'da yer almaz.
Mevlid Kandili her sene farklı zamanlara denk gelir. Ayrıca ülkeden ülkeye farklı İslami ay başladığında sabitleme metodu kullanılır. Bu yıl Mevlid Kandili 26 Eylül 2023 Salı günüdür.
- 23 Ocak 2023 Pazartesi- ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
- 26 Ocak 2023 Perşembe- REGAİB KANDİLİ
- 17 Şubat 2023 Cuma- MİRAC KANDİLİ
- 6 Mart 2023 Pazartesi- BERAT KANDİLİ
- 23 Mart 2023 Perşembe- RAMAZAN BAŞLANGICI
- 17 Nisan 2023 Pazartesi- KADİR GECESİ
- 0 Nisan 2023 Perşembe- AREFE
- 21 Nisan 2023 Cuma- RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
- 22 Nisan 2023 Cumartesi- RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
- 23 Nisan 2023 Pazar- RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
- 27 Haziran 2023 Salı- AREFE
- 28 Haziran 2023 Çarşamba- KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
- 29 Haziran 2023 Perşembe- KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
- 30 Haziran 2023 Cuma- KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
- 1 Temmuz 2023 Cumartesi- KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
- 18- 19 Temmuz 2023 Salı- Çarşamba- HİCRİ YILBAŞI
- 28 Temmuz 2023 Cuma- AŞURE GÜNÜ
- 26 Eylül 2023 Salı- MEVLİD KANDİLİ