26 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 26 Eylül Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Eylül'de İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Eylül Pazartesi günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 26.09.2022 01:00 02:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle MİMAR SİNAN ,ALSANCAK ,ÇINARLI,HALKAPINAR,KÜLTÜR,İSMET KAPTAN,UMURBEY MAHALLELERİ, CUMHURIYET BLV.,SARI VE KARCIOĞLU CENTER,AKSOY PLAZA,MESUDİYE FİDERİ KAPASİTÖRÜ, LİMAN,ALSANCAK DEV. HAST.,MUSULLUGİL İŞ HANI,İZFAŞ İZMİR FUARCILIK A.Ş.,KİM-TEK,EGEDENİZ TEKSTİL,SERAP ŞAMLI,TCDD CER ATÖLYE,HALKAPINAR GAYRIMENKUL YATIRIM A.Ş.,BAĞ YAĞLARI,TÜRK TELEKOM,ARKAS
- 26.09.2022 02:00 03:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle MERSİNLİ,HALKAPINAR,KAHRAMANLAR,ÇINARLI,BALLIKUYU,KOCAKAPI,ETİLER,İSMET KAPTAN KÜLTÜR,ALSANCAK,MİMAR SİNAN,EGE,UMURBEY MAHALLELERİ, GÜLERMAK ,T.M.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,İZSU,MERSİNLİ FİDER KAPASİTÖR,LİMAN,T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİC.,ALSANCAK FİDER KAPASİTÖRÜ,TAB GIDA,PEKİNTAŞ KONUT ,TÜRKER İNŞ.,VOLTMEN,TCDD LİMAN İŞL.,İZFAŞ FUAR
- 26.09.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ,KARAYOLLARI
- 26.09.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle MUSTAFA KEMAL,GÖKSU MAHALLELERİ,KARABAĞLAR BEL. ASFALT ŞANTİYE,KONAK BEL. ASFALT ŞANTİYE
- 26.09.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ALİ FUAT CEBESOY,SEVGİ,VATAN,ÖZGÜR,GÜNALTAY,İHSAN ALYANAK,ABDİ İPEKÇİ, TAHSİN YAZICI, YURDOĞLU,MALİYECİLER,UĞUR MUMCU,CENNETÇEŞME, GAZİ,BARIŞ, UZUNDERE,PEKER, KİBAR, DEVRİM,YUNUS EMRE,GÜNALTAY,SELVİLİ MAHALLELERİ,İŞ BANKASI
- 26.09.2022 04:00 04:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MERKEZ,MERİÇ,SERİNTEPE,ZAFER MAHALLELERİ,ÇİMBETON,BORNOVA ANADOLU LİSESİ ÖZEL
- 26.09.2022 04:00 04:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZ TOPEL,ZEYTİNLİK,GÜNEY,LEVENT,ANADOLU,MURAT,HALKAPINAR MAHALLELERİ,SEVİL GİYİM,KÜTAŞ TARIM,İZSU,
- 26.09.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TUZÇULLU MAHALLESİNİN TAMAMI-SÜZBEYLİ MAHALLESİNİN TAMAMI-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 26.09.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TUZÇULLU MAHALLESİNİN TAMAMI-SÜZBEYLİ MAHALLESİNİN TAMAMI-ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
- 26.09.2022 09:00 11:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AHIDIDIR MAHALLESİKESİKKÖY GEÇİDİ-ULUCAK KANAL YOLU SK.-SEYREKKÖY KANAL YOLU SK.-MARAMUROĞLU GIDA ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİ VE CİVARLARI
- 26.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATIH MAHALLESINDEKI YANIKKAVAK, ÇAMURLUK, ÇAYIÇI, ARAPGIRLI, HACIELLER, TAŞKÖPRÜ, HACI APTI MEVKILERI TAMAMINDA VE ENERJI ALAN ÖZEL TRAOLARDA
- 26.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARAPBAŞI TR-1 VE TR-2, TOKATBAŞI, KARAHALILLI, FURUNLU, SÖĞÜRÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAĞAÇ, ELIFLI, YEŞILOVA, CANLI MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR
- 26.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIFTLIK MAHALLESI 42 SOKAK VE ÇEVRESI (KISMEN), 29, 30, 36, 41 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE MUSALLA MAHALLESI FOLKART HILLS, 1107, 1108, 1112, 1132, 1136, 1139, 1142, 1143 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 26.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM KÜÇÜKBAHÇE FIDERI -- HASSEKI , SARPINCIK, HAMZABÜKÜ, PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, YENILIMAN BIR KISMI
- 26.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN İM - YENILIMAN FIDERI - MERKEZ MAH. DENIZ LOJMANLARI, İZSU, 2. FILO LOJMANLARI, YILDIZ TEPE, PANORAMA, YENILIMAN MEVKII TAMAMI, AKÇAKILISE TAMAMI, TEPEBOZ, BOZKÖY, NIHAT ALAKUŞ
- 26.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM İSKELE FIDERI, MORDOĞAN MAH. MORDOĞAN MERKEZ TAMAMI, MORDOĞAN KÖYÜ TAMAMI, ARDIÇ MEVKII TAMAMI, AZMAK MEVKII TAMAMI, JANDARMA, İLK OLKUL, ORTAOKUL, İZSU TRAFOLARI
- 26.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAĞYURDU YENI MAH. 7000 SK. 8 EYLÜL KURTULUŞ. HASAN TAHSIN. DOĞAN. DEĞIRMENCIOĞLU SK. SARAÇOĞLU SK. DEMIRCI MEHMET CADDESI VE CIVARLARI
- 26.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YIĞITLER MAH. YUKARI YIĞITLER, PAPATYA, SAZ, MORSALKIM SOKAKLARI VE CIVARLARI
- 26.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
- 26.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI, KAVAKDEREYOLU KÜME EVLERI
- 26.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YALI MAHALLESİ,6439,6439/1,6440,6439/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 26.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NARLI MAHALLESİ,GELİNCİK,METİN OKTAY,YEŞİLIRMAK,KAZANÇOĞLU,GEÇER,DEPO SOKAKLAR, YUKARI NARLIDERE MEZARLIĞI VE CİVARI
- 26.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AYDOĞDU MAHALLESİ,YAHYA KEMAL BEYATLI CADDESİ VE CİVARLARI
- 26.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,201 SOKAK VE CİVARI
- 26.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİL,IRMAK,MAHALLELERİ,CENGİZ TOPEL CADDESİ,36,38-38/7,39,40,43/10,265, 700,702,711 SOKAKLAR VE CİVARI,YAMANLAR KOLEJİ,ARYOM KORU EVLERİ, TURKCELL,AVEA SANTRALİ
- 26.09.2022 10:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAPINAR, ÇENIKLER, KABAAĞAÇ, KARAHAYIT, LUTUFLAR, ALANKÖY MAHALLERI TAMAMINDA
- 26.09.2022 11:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ-ESKİ HAYKIRAN YOLU SK.-PEKENTİ YOLU SK.-KUMTEPE MEVKİİ YOLU SK. VE CİVARALERI
- 26.09.2022 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYADİBİ MAHALLESİ, NECMETTİN UZUN, SEBAHATTİN TUNÇBİLEKÇİLER, KAYADİBİ BOTAŞ, MUSTAFA DOĞRUDİL, İZSU KARAÇAM, YAŞAR BACARA, RAMAZAN KAVAK GES, SULTAN BACARA GES, KARAÇAM GES KÖK, EMİN TURGAYLI, NECMETTİN UZUN, SABRİ SEVENOĞLU İLE ÇAMİÇİ KÖYÜ, EVİM UNLU MAMÜLLER, HÜSEYİN SOYDAN
- 26.09.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKİLAP MAHALLESİ,AKDOĞAN CADDESİ,577,575 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 26.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UZUNDERE,KUTLU AKTAŞ MAHALLESİ,ATAK İNŞ,YAŞAR TANRIVERDİ, ESKİ ÇÖP FAB.,3968 SOKAK, DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ , TIRAZLI MEZARLIĞI
- 26.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ ,SEVGİ ,DOKUZ EYLÜL,ZAFER,EVKA-7,ATIFBEY MAHALLESİ,MEHMET EMİN GÜRKAN, AKÇAY, ATATÜRK CADDELERİ,ÖNDER CADDESİ,HAVACILAR,DEMİR YOLU BOYU,303, 304, 307, 308,25 ,818-820 SOKAKLAR VE CİVARI,TREN YOLU KENARI VE CİVARI,S.S. GAZİKENT Y.KOOP.,KADEM İSHAK TAŞ KIRMA,BARANKAYA ,ÖZMÜŞ GERİ DÖNÜŞÜM
- 26.09.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİL,ATIFBEY ,GAZİ MAHALLELERİ,ÖNDER CADDESİNİN CUMHURİYET MEYDANI İLE BARBAROS CADDESİ ARASI, 5 ÇIKMAZI, 1, 2, 4,5 , 7,24,53,8/4,ÇOLAK MOLLA MÜMİN HOCA SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 10:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. 419, 412, 423, 425 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SASALI MAHALLESİ,1, 43 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8930,8929 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR,ONUR MAHALLESİ,7355,7371,7374/3,7383/1,7399,7399/1,7399/2,7399/3, 7399/4,7399/5, 7399/6,7399/7,7399/8,7399/9,7399/10,7399/11,7399/12,7399/13, 7399/14,7399/15,7399/16,7399/17, 7399/18,7399/19,7399/20,7399/21,7399/22,7399/23, 7399/24,7399/25,7356/4,7356/6,7356/7,7356 SOKAKLAR VE CİVARI,EGE KOOP. KÖRFEZ EVLERİ,EGE KOOP. 25.YIL KONUTLARI,İDARECİLER YAPI KOOPARATİFİ
- 27.09.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SOĞUKKUYU MAHALLESİ,1844 SOKAK VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,692/4,637/43,637/48,637/42,637/44 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇKUYULAR MAHALLESİ,İNÖNÜ CADDESİ,12-14-14/1-46-65/1-65/3-66-67-68 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 26 AĞUSTOS MAHALLESİ,2740-2741-2742-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2753-3445-3448-3449-3450-3452-3456 SOKAKLAR VE CİVARI
- 27.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇANKAYA MAHALLESİ ,MİTHATPAŞA CADDESİ,132-135-142 SOKAKLAR VE CİVARI