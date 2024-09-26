26 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

26 Eylül Perşembe günü hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı ve ülke genelinde hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar gün içerisinde havanın nasıl olacağını, yağmur beklentisi olup olmadığını ve sıcaklık değerlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için güncel tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar ve işe gitmek için hazırlananlar, bugünün yağmurlu mu yoksa güneşli mi geçeceğini merakla araştırıyor. Peki, bugün Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde hava durumu genellikle parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek bölgelerinde yerel sağanak yağışlar beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

26 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU

Edirne: 31°C, Parçalı ve az bulutlu

İstanbul : 28°C, Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 29°C, Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 29°C, Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 30°C, Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 33°C, Parçalı ve az bulutlu

Muğla: 32°C, Parçalı ve az bulutlu

Adana: 35°C, Az bulutlu ve açık

Antalya: 31°C, Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 33°C, Az bulutlu ve açık

Ankara : 27°C, Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 29°C, Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 24°C, Parçalı ve az bulutlu

Artvin: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı

Samsun: 26°C, Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı

Erzurum: 21°C, Parçalı ve az bulutlu

Kars: 20°C, Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 27°C, Az bulutlu ve açık

Diyarbakır: 31°C, Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 32°C, Az bulutlu ve açık