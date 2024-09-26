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26 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

26 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?
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26 Eylül'deki hava durumu merakla bekleniyor. İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir ve Bursa'daki vatandaşlar, hava durumunu ve sıcaklık değerlerini öğrenmek istiyor. İşte, 26 Eylül'de bu illerde hava nasıl olacak ve yağış bekleniyor mu, detaylar...

26 Eylül Perşembe günü hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı ve ülke genelinde hava durumu merak konusu oldu. Vatandaşlar gün içerisinde havanın nasıl olacağını, yağmur beklentisi olup olmadığını ve sıcaklık değerlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için güncel tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar ve işe gitmek için hazırlananlar, bugünün yağmurlu mu yoksa güneşli mi geçeceğini merakla araştırıyor. Peki, bugün Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde hava durumu genellikle parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek bölgelerinde yerel sağanak yağışlar beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

26 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul, Ankara, Sakarya, İzmir, Bursa'da bugün hava nasıl olacak, kaç derece?

26 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU

Edirne: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
İstanbul : 28°C, Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 30°C, Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 33°C, Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 32°C, Parçalı ve az bulutlu
Adana: 35°C, Az bulutlu ve açık
Antalya: 31°C, Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 33°C, Az bulutlu ve açık
Ankara : 27°C, Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 29°C, Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
Artvin: 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı
Samsun: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı
Erzurum: 21°C, Parçalı ve az bulutlu
Kars: 20°C, Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 27°C, Az bulutlu ve açık
Diyarbakır: 31°C, Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 32°C, Az bulutlu ve açık
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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