26 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 26 Eylül 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Faroe Adaları - Türkiye 03:45 Milli Maç Özel 05:15 Spor Artı 06:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Uefa Uluslar Ligi Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Spor Manşet 12:30 Gün Ortası 13:35 Uefa Uluslar Ligi Özetler 14:00 Spor Stüdyosu 15:30 Uefa Uluslar Ligi Özetler 16:00 Gündem Futbol 17:45 A Milli Futbol Takımı Özetler 18:00 Spor Merkezi 19:55 Spor Takvimi 20:00 Spor Akşamı 21:00 Aktüel Futbol 23:00 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Faroe Adaları Türkiye Trt TV Haberler

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