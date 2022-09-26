26 Eylül 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
26 Eylül 2022 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Haberler
00:05 Etcr Dünya Kupası
01:00 Binicilik
01:45 Bisiklet Dünya Şampiyonası
02:30 Tenis: Laver Cup
04:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası
05:30 Tenis: Laver Cup
07:30 Snooker: European Masters
09:30 Tenis: Laver Cup
10:55 The Minute
11:00 Roger's Last Dance
11:30 Serena The Queen Of Queens
12:00 Bisiklet Dünya Şampiyonası
12:55 Snooker
14:55 The Minute
15:00 Snooker: British Open
17:30 72
18:30 72
19:30 Snooker: British Open
20:50 Haberler
20:55 The Minute
21:00 Snooker: British Open
23:30 Haberler
23:35 The Minute
23:40 Tırmanış Dünya Kupası