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26 Ekim Resmi Gazete: Bugünün kararları neler? Resmi Gazete yeni düzenlemeler neler?

26 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Gazetede ayrıca yasama, yürütme ve idare, yargı bölümü kanunları ile ilanlar ve atama kararları yer aldı. 2724 sayılı Resmi Gazete'deki kaymakam atamaları ve yeni düzenlemeler de dikkat çekti. Resmi Gazete'nin bugünkü kararları gündeme geliyor. Peki, 26 Ekim Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün kararları neler? Resmi Gazete yeni düzenlemeler neler?