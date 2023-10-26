26 Ekim Resmi Gazete: Bugünün kararları neler? Resmi Gazete yeni düzenlemeler neler?
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26 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete'de bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Gazetede ayrıca yasama, yürütme ve idare, yargı bölümü kanunları ile ilanlar ve atama kararları yer aldı. 2724 sayılı Resmi Gazete'deki kaymakam atamaları ve yeni düzenlemeler de dikkat çekti. Resmi Gazete'nin bugünkü kararları gündeme geliyor. Peki, 26 Ekim Resmi Gazete yayınlandı! Bugünün kararları neler? Resmi Gazete yeni düzenlemeler neler?
Resmi Gazete 26 Ekim atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 26 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 26 Ekim 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete kaymakam atamaları 2023! Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete kaymakam kararnamesi fiyatlarında yeni düzenleme! Detaylar haberimizdedir…
RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PERŞEMBE CUMHURBAŞKANI KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Enerji Sektörü Programı Faz IV-Deniz Üstü Rüzgar Enerjisini Destekleme Projesine İlişkin Hibe Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7740)
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7741)
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri