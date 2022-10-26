26 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 26 Ekim Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 26 Ekim Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SATILMIŞ MAHALLESİ VODAFONE VE TURKCELL OZEL TRAFOLARI
- 26.10.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAKILIÇLI KÖY İÇİ TR-1 BÖLGESİ
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇERKEZ MAHMUDİYE MAHALLESİ KARAAGAÇLI MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TİCARETHANELER HARMANDALI OVASI
- 26.10.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTASYON MAHALLESİ AKGÜL SK. SARIGÜL SK. KIRMIZIGÜL SK. MORGÜL SK. NECİP FAZIL KISAKÜREK SK. FATİH RÜŞTÜ ZORLU CD. ADNAN MENDERES CD. VATAN CD. KAHRAMANLAR SK. SANCAK SK. HOCA AHMET YESEVİ CD. 1. GAZİ CD. 2. GAZİ CD. 3. GAZİ CD. 4. GAZİ CD. KURTULUŞ MAHALLESİ ÖZMENALTI SK. ZEKİ ÜNGÖR CD.
- 26.10.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI MEVLÜTLÜ MEVKİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, FORM AMBALAJ VE MASKİ TORUNLU İÇME SUYU TRAFOSU
- 26.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAKÖY MAHALLESİNİN TAMAMI.
- 26.10.2022 11:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM YARBASAN MAH, ESENYURT MAH, KÜÇÜKOBA MAH, ÇANDIR MAH, IKLIKÇI MAH, BOYACIK MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 26.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİCE MAHALLESİ ZİYA GÖKALP CD. SÜMER ORAL CD. HANLAR CD. REDDİ İLHAK CD. KURTULUŞ CD. BAHÇELERBAŞI CD. ESKİİZMİR CD. SAKARYA MAHALLESİ SÜMER ORAL CD. AHMET IŞIK CD. KENAN EVREN CD. İSMETPAŞA CD. KUVA-İ MİLLİYE CD.
- 27.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM AYNİ ALİ MAHALLESİ
- 27.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MERKEZ EFENDİ, TEVFİKİYE MAHALLELERİ
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ. FAB. ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 27.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM BEYOBA SAZOBA MAHALLELERİ VE BEYOBA SAZOBA TOPRAKSU ÖZEL TRAFOLAR, BAZ İSTASYONLARI, İŞLETMELER
- 27.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEMİKLİDERE MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR, BAZ İSTASYONLARI, İŞLETMELER
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EVRENLİ BAHÇEDERE KOZLUCA OSMANİYE MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 27.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BARBAROS MAHALLESİNDEKİ ANATOLİA TARIM GES, MURAT KAŞIKÇI, İSMAİL ONAY ÖZEL TRAFOLARI, GÖKKAYA MAHALLESİ, ALAHIDIR MAHALLESİNİN TAMAMI, GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ, ALİ ÖĞÜT, HİMMET SAĞLAM, ALAHIDIR SULAMA KOOP., PAGYSA PAMUK GES, ZÜLFEKİL ALTINKAYA, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ, BAHÇECİK MAHALLESİ, HALİL KAHYA MAHALLESİNİN BİR KISMI, HASAN ORDU, MASKİ İÇME SUYU, SOLEADO GES ÖZEL TRAFOLARI, BAZ İSTASYONU TESİSLERİ VE CİVARLARI.
- 27.10.2022 11:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖKÇELER MAHALLESİ KURUÇAY MEVKİİ
- 27.10.2022 12:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMLIYURT MAHALLESİ DEVELİ MAHALLESİ İLE İŞLETME VE TARIM SULAMA ALANLARI.
- 28.10.2022 07:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM İNÖNÜ MAH.138/1 SOKAK HACIİSHAK MAH.KARABULUT YAPI VE CİVARLARI 238 SOKAK 138 SOKAK REŞATBEY MEZARLIĞI VE CİVARLARI 15 SOKAK CİVARLARI
- 28.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MURADİYE MAHALLESİ
- 28.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 28.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SAKARLI MAHALLESİ TAMAMI KUYUCAK MAHALLESİ TAMAMI SÖĞÜTALAN MAHALLESİ TAMAMI BADEMLİ MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 28.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IRLAMAZ MAHALLESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR, ÇEPNİDERE MAHALLESİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR VE BESİ ÇİFTLİKLERİ.
- 28.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇEPNİBEKTAŞ, IRLAMAZ, YAYLA, OSMANCIK MAHALLELERİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE BAZ İSTASYONLARI.